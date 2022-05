El tabaco y la contaminación empeoran el asma, según expertos

Existe evidencia de que la contaminación en el interior de los edificios y en el exterior pueden ser desencadenantes de la aparición de asma o agudizaciones de la misma.

Así lo expone también el estudio “Air Pollution and Asthma: Mechanisms of Harm and Considerations for Clinical Interventions”, que sugiere que el aire contaminado contribuye al desarrollo del asma en la infancia.

Según el análisis, los efectos dañinos de la polución afectan al desarrollo de los pulmones y el sistema respiratorio en la edad temprana, el control del asma, la función anti microbiana del sistema inmune y la agudización del asma.

Además, contribuye a incrementar la morbimortalidad del asma y la incidencia de otras enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

¿Es recomendable llevar mascarilla para protegernos de la contaminación ambiental?

El doctor Miguel Niño cree que “sí puede estar recomendado para pacientes con problemas respiratorios o pacientes susceptibles de tener problemas respiratorios, especialmente al aire libre”.

Por otro lado, en espacios interiores, el experto destaca que toda la población general “debería seguir llevando la mascarilla y sobre todo, personas con problemas respiratorios”.

“Desde la SEMG, hemos dicho que en interiores hay que tener cautela y seguir usando la mascarilla para protegernos”, expone Niño.