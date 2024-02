Evite “psiquiatrizar”: sentirse triste no es sinónimo de trastorno mental

Desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), Luis Gutiérrez explica a EFEsalud que hay que distinguir entre el malestar emocional y el trastorno mental y subraya que no todo el sufrimiento psíquico o situación triste es patológico. Lea: ¡Es una trampa! No confundas salud mental con pensamiento positivo extremo

A esa tristeza se une una visión muy negativa de la vida, así como la apatía. "Podríamos definirlo como no tener ganas de hacer nada, de no sentir placer por las cosas que le gustan".

“Si yo te dijera que tengo una depresión de caballo y tú me preguntaras que qué voy a hacer hoy y te digo que voy a ir a dar clase, luego hacer otra cosa, por ejemplo, pues tanta depresión no tienes porque cuando la tienes de verdad te incapacita para hacer cualquier cosa”, destaca.

También es muy importante que ese malestar emocional no desemboque en un cuadro depresivo o de ansiedad.

"Yo le digo a los pacientes que no se acerquen al precipicio, porque si lo hacen, van a caer ¿Y cómo podemos evitarlo? No refugiándonos en nosotros mismos, no metiéndonos en la cama, no haciendo cosas que nos hacen daño. No haga usted cosas que va a hacer que ese cuadro leve se transforme en un cuadro patológico", resalta Gutiérrez.