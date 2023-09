Estire su cuerpo con regularidad; conozca los beneficios

El estiramiento hace parte de muchas rutinas integrales de ejercicio y de programas de rehabilitación. Es una manera de aliviar la tensión muscular y mejorar la flexibilidad. De hecho, la investigación ‘Effect of acute static stretch on maximal muscle performance: a systematic review’, publicada en el ‘Journal of Sports Science & Medicine’ evidenció que estirar regularmente el cuerpo incrementa la amplitud del movimiento en las articulaciones. Lea aquí: Conozca los 10 alimentos que necesita su corazón

Estirar el cuerpo también reduce el riesgo de lesiones musculares y articulares. El artículo To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance, publicado en la misma revista científica, encontró que el estiramiento regular antes y después del ejercicio disminuye la incidencia de lesiones deportivas en un grupo de corredores.

Un estiramiento regular también reduce el dolor muscular y mejora la postura en personas que tengan problemas posturales. Además, estirar los músculos tensos aliviana la tensión acumulada y reduce la incomodidad. Lea aquí: Virosis o COVID-19: ¿cuál es el virus que circula en Cartagena?