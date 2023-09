Explotar un globo puede dañar tus oídos: expertos explican la razón

Carolina Gómez, audióloga clínica.

No obstante, no todas las personas tienen la misma susceptibilidad. “Algunos pueden estar expuestos a este tipo de ruidos fuertes y no sufrir consecuencias, mientras que otros pueden experimentar molestias incluso con sonidos menos intensos”, añade Gómez. Lea: ¿Los niños que estudian con ruido de tráfico aprenden más lento?

Recomendaciones a tener en cuenta

Para evitar daños en nuestra salud auditiva, los expertos ofrecen algunas recomendaciones:

Distancia segura: si vas a explotar un globo, asegúrate de hacerlo a una distancia considerable de tu oído y el de otras personas.

Evitar explotar globos cerca de bebés o niños pequeños: su sistema auditivo todavía está en desarrollo y podría ser más vulnerable.