Hombre vive el “infierno” de tener el pene más grande del mundo

Roberto Esquivel Cabrera, un ciudadano mexicano de 56 años, ha ganado notoriedad por una característica física poco común: su pene es reconocido como el más largo del mundo, con 48 centímetros de longitud, 900 gramos de peso y 25 centímetros de circunferencia del glande. ¿El pene se encoge con la edad? Un urólogo responde a esta creencia

Este impresionante tamaño supera los 35 centímetros del actor Jonah Falcon, quien ostenta oficialmente el título de poseer el pene más grande del mundo según el Libro Guinness de los Récords. Esquivel Cabrera, sin embargo, no ha sido reconocido por Guinness, debido a que se autodeclaró “una persona con discapacidad”, lo cual excluye su candidatura. Lea: ¿El tamaño del pene importa? Estudio revela la “medida ideal” para ellas En 2015, cuando vivía en condiciones económicas precarias, este hombre conocido como ‘El Centauro’ deseaba ingresar a la industria del entretenimiento para adultos. “Les digo que estoy dispuesto a que me tomen fotos, me graben de televisión y todo eso, pero nadie me hace caso, se hacen como que no ven lo que ven, lo que tienen enfrente”, manifestó este año a ‘vanguardia.com.mx’.

“Quiero hacer una película. No que me paguen un contrato, más bien comprar yo todo el equipo, hacerla yo mismo en varios idiomas y distribuirla en muchos países ¡Imagínate, nomás en China hay más de 1.000 millones de personas! Ya con ese dinero pos hasta novia consigo, pero si no, pos con inseminación artificial puedo tener un hijo. Alguien que sí me quiera”, explicó.

No obstante, la vida diaria de Roberto es complicada debido a su anatomía inusual.

Para él, el tamaño de su pene ha sido más una maldición que una bendición. Asegura que su existencia se ha vuelto “un infierno” debido a las múltiples complicaciones que enfrenta. Sufre frecuentes infecciones urinarias y no puede dormir boca abajo, lo que lo lleva a atar su órgano, que pesa alrededor de un kilogramo y mide casi medio metro, a su pierna para su comodidad. Lea: ¡Demandó al hospital!: entró a cirugía y le cortaron seis centímetros de pene Un estudio médico realizado por el doctor Jesús Pablo Gilmore reveló que, en realidad, el pene de Esquivel Cabrera tiene una longitud de 18 centímetros, mientras que el resto se compone de prepucio y piel inflamada, desmitificando así el tamaño extremo que se le atribuye.