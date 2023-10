La congelación de óvulos no garantiza un embarazo: estas son las razones

A partir de los 35 años, la fertilidad de la mujer disminuye debido al proceso natural de envejecimiento. Esto no significa que un embarazo no sea posible en los años venideros. Sin embargo, aumenta la probabilidad de que no todos los óvulos sean fértiles. Lea: La congelación de óvulos suena cada vez más fuerte: todo lo que debes saber

Según las ginecólogas Janna Pape y Sibil Tschudin, que escribieron un artículo al respecto en la revista especializada “Gynaecological Endocrinology”, la principal razón por la que las mujeres congelan sus óvulos es porque no tienen pareja.

La fecundación in vitro, es decir, la inseminación artificial con un espermatozoide, que tiene lugar en una fecha posterior, tiene un costo estimado de unos 2000 euros. Dado que la congelación social no es médicamente necesaria, las compañías de seguros sanitarios no cubren estos gastos.

4. La congelación social no garantiza un embarazo

A pesar del alto precio y la complejidad del tratamiento, la congelación social no garantiza un embarazo posterior. Tras la fecundación de óvulos crioconservados, se consigue un embarazo en aproximadamente el 10% de los casos, agregaron las ginecólogas. También en este caso, cuanto antes se extraigan y se conserven los óvulos, mayores serán las posibilidades de fecundación.

Sin embargo, la eficacia de la congelación social se resiente en otro aspecto: muchas mujeres no los usan. Según un estudio de 2017, esto se debe principalmente a que la pareja adecuada aún no había aparecido y las mujeres no querían ser madres solteras.