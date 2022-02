La historia de Tomás y Brayan, dos sobrevivientes de cáncer infantil

rememora Viviana

Por tales condiciones, el niño debió ser retirado de la escuela, pues no podía continuar sus clases virtuales por dos razones: el equipo celular de Elvia no estaba en buenas condiciones y la señal en el hospital la señal no era óptima.

“Como yo trabajaba en casa de familia —relata Elvia—, lo dejaba en casa de una hermana. Un día, el niño se cayó en el baño y se golpeó la espalda. Desde ese momento comenzó a sentir dolores en todo el cuerpo, se puso pálido, siguió bajando de peso, casi no comía y no podía caminar solo”.

Debido a que no se daba con un diagnóstico, los médicos de Remedios decidieron remitirlo a un centro médico del municipio antioqueño de Yolombó, donde le diagnosticaron una aparente faringitis, que recomendaron combatir con un jarabe y más Acetaminofén, debido a que la fiebre no cedía.

“Duramos diez días en el hospital, pero el niño no siempre amanecía bien. Unas veces no quería comer, otras veces amanecía triste o rabioso. Cuando pasaron los diez días, me lo llevé para la casa, pero debí regresar al hospital, porque se me resfrió y los médicos creían que había cogido el covid-19, pero lo que tenía era una infección muy fuerte en los pulmones. Por eso lo internaron en la UCI y casi que se me muere”.

Posteriormente, Tomás fue trasladado a una clínica de Barranquilla, donde debieron operarle el pie izquierdo, en vista de que la enfermedad estaba deteriorando uno de los huesos de esa extremidad.

“Con el favor de Dios —dice Elvia—, terminaremos el tratamiento en octubre, pero mi hijo se ve bastante bien. Ya está subiendo de peso, come bastante y recuperó la alegría”.

“El cáncer en niños es otra cosa”: especialista

En cuanto al cáncer en niños, Carlos Calderón, oncólogo clínico del Hospital Internacional de Colombia, institución que forma parte de la red de servicios de Coosalud, dice que los padres pueden detectar síntomas como dolores en los miembros inferiores, en los brazos, alteraciones en los cuadros hemáticos en los niños no convencionales en el contexto de enfermedades a repetición. Le puede interesar: Retinoblastoma, un tipo de cáncer infantil que se desarrolla en los ojos

“Son características—repite— que pueden llevar a sospechar de algún tipo de neoplasia hematoncológica (asociada al cáncer). Pero la recomendación, frente a síntomas repetidos de un niño, es consultar con el pediatra, quien está en la capacidad de poder sospechar de alguna neoplasia”.

Comenta, además, que enfrentarse a un cáncer es una prueba difícil.

“Se trata de una situación que es muy desgarradora para los padres: se alteran las dinámicas familiares; incluso, en muchos hogares hay conflictos entre los padres, porque el impacto del cáncer en un niño tiene una connotación distinta a la del adulto, pues este último hace consciencia de la enfermedad y se enfrenta con todos los pormenores psicológicos que pueda generar la enfermedad. Pero en un niño las dinámicas son muy diferentes”, sostiene el especialista.

Prosigue explicando que, en los casos de niños con cáncer, los psiconcólogos juegan un papel muy importante, porque en los hogares suelen crearse cercos de silencio, “que no son más que situaciones en las que los familiares no quieren que el enfermo sepa qué es lo que tiene. En los niños pasan cosas muy distintas, porque, dependiendo la edad que tengan, su cerebro tendrá cierta capacidad para recibir esta información. Entonces hay una guía de los psicooncólogos acerca de cómo se debe manejar la información cuando un niño tiene 4 o 7 años, pues no es lo mismo en un niño de 5 años que en un niño de 12 o 13”.