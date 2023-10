La prevención, arma para “noquear” al cáncer de mama

Villarreal expresó que “toda mujer en etapa reproductiva, es decir, a partir de su menarquia o primera menstruación, debería comenzar a examinarse sus senos y conocerlos. Para eso debe hacerse un autoexamen de senos mensual, al menos unos 10 días después de la menstruación, para que no los tenga congestionados a causa de la carga hormonal y no le generen falsa alarma.

“El autocuidado es muy importante y si la mujer no se conoce sus senos no va a percatarse de la aparición de algo que no es normal en ellos, como un bulto o masa, así sean del tamaño de un alfiler; cambio en tamaño o color, manchas, secreción sanguínea o de cualquier índole sin estar lactando y sin tener problemas de prolactina; y ese descuido va a retrasar el tiempo de la consulta”.

Recalcó que por cultura, temor o vergüenza, hay mujeres que pese a sospechar de cáncer de mama no acuden en busca de servicios médicos. “Cuando se atreven a consultar, lastimosamente, llegan en estados avanzados y ese es uno de los problemas que tenemos en el Distrito. La letalidad en estados avanzados la tenemos alta, es decir, una gran parte de las mujeres que se nos están muriendo es porque llegan tarde, en estado avanzado de cáncer de mama, a buscar atención”.

En el 2022, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) se diagnosticaron en Cartagena 199 casos de cáncer de mama y se registraron 106 fallecimientos a causa de esta enfermedad.