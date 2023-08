Lactancia materna: “Amamantar y trabajar, ¡hagamos que sea posible!”

Consultada por El Universal , María Alejandra Sánchez Solano, pediatra y consejera en lactancia materna en el Hospital Serena del Mar, recordó que “se recomienda que el niño reciba leche materna en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y que constituya parte importante de la alimentación hasta los dos años, ya que ésta no deja de ser nutritiva con el paso del tiempo”.

Y es que, por un lado, a nivel mundial más de 500 millones de mujeres trabajadoras no cuentan con la protección esencial de la maternidad en las leyes nacionales. Por otro, menos de la mitad de los infantes menores de seis meses de edad son amamantados de forma exclusiva. Lea: Un descuido puede ser mortal: ¿amamantas a tu bebé de forma segura?

Las mujeres no deberían tener que elegir entre amamantar a sus hijos o trabajar. Ese es uno de los mensajes clave bajo los cuales, durante la primera semana de agosto de este 2023, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Y ese riesgo de morir fue superior al doble entre los recién nacidos que empezaron a recibir leche materna 24 horas o más después del parto. “La lactancia materna temprana ejerció un efecto protector, tanto si se alimentaba a los niños exclusivamente con leche materna como si no”, resaltó Sánchez.

¿Y si toca trabajar?

Carmen Velasco Alvarado, líder del Programa de Nutrición del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), aseguró que para que amamantar y trabajar sea posible, en Colombia se cuenta con políticas de permiso por maternidad y paternidad, la ley 1823 de 2017 y la resolución 2423 de 2018. Lea: Aprueban proyecto que permite lactancia materna en espacios públicos

“Son dos leyes que establecen a las empresas la creación de espacios protectores y amigables, que se denominan salas amigas de la familia lactante, donde la madre pueda extraer, recolectar y conservar la leche materna durante su jornada laboral y transportarla de manera segura hacia el hogar, para suministrarla a su bebé”, explicó Velasco.

No obstante, pocas empresas las cumplen. “Pese a que llevamos varios años con las dos normativas, las empresas no cumplen con la creación de estos espacios. Las normas las instan a cumplir, pero no tiene la secretaría de salud una competencia de vigilancia y control. Estamos a la espera de que el Ministerio de Salud y Protección Social actualice pronto esa normativa”, señaló la líder.