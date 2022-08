Las 4 claves que te ayudarán a tener una piel saludable

La piel del rostro tiene unas necesidades distintas a las de la piel del resto del cuerpo, sobre todo porque la primera está más expuesta al sol y, “al ser la más visible, tiene una importancia estética cardial”, señala Jonathan Argüello Moya, médico dermatólogo, miembro de Asocolderma. Ahora bien, mientras que la piel corporal tiende a ser seca o normal, la del rostro puede ser grasa, mixta, seca, sensible o normal. En esas pequeñas diferencias radican los diferentes tipos de cuidados. Lea aquí: Alerta por aumento de casos de cáncer de piel en Colombia

En este orden de ideas, no hay una rutina predefinida, más porque no es lo mismo la piel de un bebé, que la de un niño; la de un adolescente que la de un adulto joven. Así lo explica Carlos Eduardo Montealegre, médico dermatólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia: “Un recién nacido tiene una piel que apenas se está adaptando a las condiciones del mundo exterior y tomará varios años llegar a su completa madurez”, dice, “mientras que un adolescente, generalmente, producirá mucha más grasa en la cara (esto no es malo ni una enfermedad propiamente), y un adulto mayor producirá mucha menos grasa, e incluso, tendrá una tendencia a la resequedad”.

Eso sí: lo ideal es que la rutina sea lo más simple posible para todos y, aunque los requerimientos son variados para cada persona, es posible hablar de cuidados básicos a tener en cuenta si se tiene una piel sana (sin enfermedades asociadas como acné o rosácea).