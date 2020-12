Las nebulizaciones que combatirían el COVID-19

La noticia por la que había estado esperando semanas enteras el doctor Carlos Riveros se dio ayer y llegó para que -como sostienen él y sus pacientes- “la luz de la esperanza” frente al COVID-19 siga prendida: el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aceptó el protocolo de investigación que él y su equipo diseñaron con el fin conseguir la aprobación de un tratamiento para la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Si bien esto no implica que el tratamiento está aprobado, sí le da vía libre para comenzar la fase 2 de su investigación y finalmente pueda demostrar que, además de seguro, es eficaz.

Hay que saber que el tratamiento está compuesto por dos medicamentos que tienen funciones diferentes: uno de ellos es antinflamatorio pulmonar y el otro es antiviral; su objetivo es bajar la carga viral y evitar que el coronavirus se replique y pase de las vías respiratorias superiores (la nariz, la cavidad nasal, la boca, la garganta -faringe- y la laringe) a las inferiores (tráquea, los bronquios y bronquiolos y los alvéolos, que forman los pulmones), con lo cual los pacientes no llegarían a complicarse ni a ser hospitalizados por COVID-19. (Le puede interesar: Médico cartagenero estudia tratamiento que evitaría complicaciones por COVID)

Riveros agradece a todos los que lo han apoyado este camino; nosotros les mostramos las claves para entender qué camino han recorrido el doctor y su equipo y qué viene ahora.

Lo que implica

Que el Invima apruebe esta investigación, según el doctor Riveros: “Implica que ya podemos empezar a darlo en personas que estén dentro de la investigación, entonces, esta investigación se va a desarrollar en Barranquilla. Inicialmente yo quería hacerla en Cartagena, pero no encontré mucho eco en los colegas. Lo que pasó fue que el Invima nos dijo: ya pueden hacer el estudio, ya sabemos que el medicamento es seguro, ya sabemos que puede tener una efectividad como la que ustedes señalan, ahora, demuéstrenlo. Empezaremos a dar el medicamento, ya no como una observación clínica, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino que vamos a medir ya con carga viral y con el RNA mensajero subgenómico. Demostraremos que cuando damos el medicamento en una fase inicial, podemos disminuir la carga viral a tal punto que la persona no llegue a complicarse”.