Los bacteriólogos también están preocupados

“Nuestra preocupación es la dificultad para ejercer nuestra profesión en medio de la pandemia. No tenemos los suficientes elementos de protección personal. A quienes trabajan en hospitales y clínicas les adeudan muchos meses de salarios, no están protegidos con la seguridad social debido a que las EPS no les pagan a la IPS y estas no hacen las transferencias a los laboratorios que tienen subcontratados”, comenta. La doctora Alicia afirma que el gremio se está preparando porque en mayo les llegan los reactivos para hacer pruebas masivas o pruebas serológicas de COVID-19.

“El Colegio Nacional de Bacteriología y los Colegios Regionales adscritos hemos realizado importantes aportes a las políticas nacionales frente a este flagelo, se han hecho recomendaciones e instrucciones para el control de la pandemia, enfocándonos en la bioseguridad del profesional, la escogencia de las pruebas rápidas idóneas para realizar en Colombia, al igual que todos los protocolos de uso, diagnóstico por PCR, uso adecuado de mascarillas y elementos de protección entre otros”, finaliza.