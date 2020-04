Los borrachos podrían ser más propensos al coronavirus

Emborracharte debilita tu sistema inmune, ese que te defendería en caso de que te contagies de coronavirus, ¿lo sabias?

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, explica: “El alcohol es una sustancia nociva que tiene un efecto adverso en prácticamente todos los órganos del cuerpo y el riesgo de daño para la salud aumenta con cada trago que se consume. (...) El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una de las complicaciones más graves de la COVID-19”.

En redes sociales y en el voz a voz, hay quienes han reforzado ciertos mitos que señalan a las bebidas alcohólicas como una forma de prevenir el coronavirus, lo cual es falso, así que las autoridades son enfáticas en recomendar: no bebas bajo ninguna circunstancia ningún tipo de producto alcohólico como un medio de prevenir o tratar la infección por coronavirus.

Recuerda que el “alcohol además altera sus pensamientos, el sentido de la realidad, la toma de decisiones y el comportamiento, y está asociado con traumatismos y violencia, incluida la violencia interpersonal como la violencia de pareja, la violencia sexual, la violencia juvenil, el maltrato a las personas mayores y la violencia contra los niños y las niñas”. Tomar puede intensificar el miedo, la ansiedad o la depresión, especialmente cuando las personas se encuentran en aislamiento, y no debe usarse como estrategia para afrontar las dificultades.

Algunos mitos asociados al alcohol y el coronavirus son:

1. Mito. El consumo de bebidas alcohólicas destruye el virus que causa el COVID-19.

Hecho. El consumo de bebidas alcohólicas no solo no destruye el virus, sino que probablemente aumenta los riesgos para tu salud si contraes el virus. El alcohol (en una concentración de al menos 60% en volumen) actúa como desinfectante en la piel, pero carece de tal efecto dentro del organismo una vez ingerido. (Le puede interesar: Elpapel periódico no te contagiará del coronavirus)

2. Mito. Si tomo bebidas alcohólicas de alta graduación es posible matar al virus en el aire inhalado.

Hecho. El consumo de bebidas alcohólicas no matará el virus en el aire inhalado; no se desinfectará la boca ni la garganta; ni se obtendrá tampoco protección alguna contra el COVID-19.

3. Mito. Las bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores de hierbas y otros licores) estimulan la inmunidad y la resistencia frente al virus.

Hecho. Las bebidas alcohólicas son nocivas para el sistema inmunitario y no estimulan la inmunidad ni la resistencia frente al virus. (Vea también: Infidelidad y coronavirus: una relación peligrosa)

Y sobre los fumadores...

Sobre la pregunta de si los fumadores corren más peligro durante esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud dice: “Es probable que los fumadores sean más vulnerables al COVID-19, ya que el acto de fumar supone arrimar los dedos (y los cigarrillos, que pueden estar contaminados) a los labios, lo que aumenta la posibilidad de transmisión del virus de la mano a la boca. Los fumadores también pueden padecer una enfermedad pulmonar o una capacidad pulmonar reducida, lo que potencia enormemente el riesgo de enfermedad grave.

“Ciertos artefactos usados para fumar, como las pipas de agua, suelen conllevar el uso compartido de boquillas y mangueras, lo que puede facilitar la transmisión de la COVID-19 en ambientes comunitarios y sociales.

“Las afecciones que incrementan las necesidades de oxígeno o reducen la capacidad corporal de darle un uso adecuado conllevan un mayor riesgo de sufrir afecciones pulmonares graves como la neumonía”.