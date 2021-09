Los colombianos desperdician mucha comida

Algunos consejos de la FAO son:

Planifique sus comidas. Prepare una lista de la compra y aténgase a ella evitando las compras impulsivas.

Pase los productos más antiguos a la parte delantera de la nevera y ponga los nuevos en la parte trasera.

Si no se come todo, congélelo para más adelante o use las sobras como ingrediente de otra comida.

Los bananos deben almacenarse lejos de otras frutas. Si se cuelgan, mejor. Las hojas verdes como lechugas y espinacas pueden almacenarse sacando las hojas y dejándolas envueltas en un paño seco en la nevera.