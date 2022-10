Los peligros de usar hierbas con la esperanza de curar el cáncer

Enfermedad en la que células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. Más allá de esa definición, el cáncer es una palabra que nadie quisiera tener en su vocabulario.

Pese a que el cáncer no es, como algunas personas creen, una sentencia de muerte, lo cierto es que nadie quiere ver a un ser querido luchar contra una enfermedad a la que aún no le encuentran cura. Lea aquí: “El cáncer me enfermó el cuerpo, pero me sanó el alma”

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección social estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 con algún tipo de cáncer y 1,4 millones murieron por esta enfermedad. Aproximadamente, el 57 % de los nuevos casos de cáncer y el 47 % de las muertes ocurren en personas de 69 años o más jóvenes, cuando se encuentran en lo mejor de sus vidas.

A veces, después de un diagnóstico de cáncer, las personas acuden a tratamientos alternativos: hierbas que prometen acabar con la enfermedad... ¿Existe alguna planta medicinal lo suficientemente buena como para curar lo que la medicina tradicional no ha podido? Expertos del Instituto Nacional del Cáncer de los EE. UU. responden.