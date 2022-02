“El cáncer me enfermó el cuerpo, pero me sanó el alma”

En noviembre de 2013, un día Gygey perdió completamente la movilidad de sus piernas y tuvo que llegar a rastras hasta el baño, por fortuna, poco después ella y su familia encontraron a un ángel: el ortopeda que atendió a su madre durante la recuperación de una operación. El médico se interesó por el caso de Gygey y desde ese momento comenzaron los estudios clínicos para saber cuál era el motivo real del deterioro de la salud de esta joven madre... Algunos creían, incluso, que todo se debía al peso de su bebé, que debía cargar constantemente, pero pronto entenderían la realidad. Lea aquí: Cuidadores, la prueba de que el amor existe

Luego de muchos estudios, Agudelo fue ingresada a urgencias el 18 de diciembre de ese mismo año y el 31 del mismo mes le practicaron una biopsia, con el fin de descartar el cáncer. Para su infortunio, solo con este examen pudieron encontrar una respuesta a todas esas noches en vela: tenía linfoma no Hodkin de células tipo B, que a pesar de ser un tipo de cáncer que evoluciona rápidamente, es fácil de atacar con quimioterapia, sin embargo, cuando le entregaron los resultados pensó automáticamente en su bebé, que para ese momento ya había cumplido 11 meses: “Yo no me quiero morir, no quiero que mi hijo se quede solo”, recordó Gygey.

Tras recibir el diagnóstico, comenzó a recibir quimioterapia y a tratar con especialistas en hematología su enfermedad, pues este tipo de cáncer ataca los linfocitos, así que fue más difícil para ella. “Cuando te dicen que el cáncer es en la sangre, te asustas más”, recuerda.