Ni con barritas, ni con copitos: ¿cómo limpiar la cera de los oídos?

Los oídos no deben ser manipulados ni limpiados por uno mismo ni por personas sin el entrenamiento adecuado. El conducto auditivo externo tiene un mecanismo de autolimpieza que permite sacar el cerumen a la parte más externa del conducto. La práctica de la limpieza de los oídos en casa significa un riesgo para presentar heridas, dolor, sangrado, perforación de la membrana timpánica y alteración de la capa de piel del conducto auditivo que nos protege contra infecciones del oído externo. Además, los “copitos” empujan la cera hacia adentro y realmente no la sacan, haciendo que el mecanismo de autolimpieza del conducto auditivo no pueda cumplir su función. Hay personas que tienen una mayor producción de cerumen por lo que se recomienda que asistan regularmente al especialista para una limpieza profesional.