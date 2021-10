Nos crió a todos: ¿cuál es el aporte de la Bienestarina?

“La Bienestarina tiene carbohidratos y proteína. Pienso que no se debe presentar como el alimento que va a salvar de la desnutrición a todos nuestros niños, porque la desnutrición se acaba cuando exista un mejoramiento del entorno de nuestros niños y niñas, en donde haya educación, buena disposición para que sus padres puedan adquirir alimentos balanceados, la intervención de los problemas asociados, control de presupuestos para el PAE que está hecho para que al menos los niños puedan alimentarse en el primer momento del día”, advierte la experta.

“Aunque este es un suplemento que aporta a la nutrición de la población infantil vulnerable contribuyendo con algunos macro y micronutrientes necesarios que coadyuvan a suplir los requerimientos nutricionales diarios, no se debe idealizar como la fórmula que por sí sola podrá solucionar la desnutrición en Colombia”, manifestó Inés Sofía Morales Salcedo, PhD, docente programa de Nutrición y Dietética de la facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria San Martín. (Le puede interesar: Vacuna contra el dengue avanza con pruebas en Colombia)

Este complemento alimenticio es producido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF desde el año 1976 para la población más vulnerable del país. Precocido y fácil de preparar, está hecho a base de una mezcla de cereales, leguminosas y leche entera en polvo, adicionado con vitaminas (complejo B y C), vitaminas liposolubles (A, D, E, K), minerales (cobre, calcio, fósforo, hierro, zinc) y ácidos grasos esenciales que, además, no contiene conservantes ni colorantes.

¿Quién no tomó Bienestarina siendo pequeño? Ese producto que llegaba a los colegios o a nuestras casas ha acompañado a la niñez colombiana por tantos años que ya le tenemos un cariño especial.

¿Cómo se consume?

Morales reitera que no se debe usar este complemento alimenticio como sustituto de las comidas. Si bien es un alimento fortificado, no es reemplazo de los momentos de alimentación durante el día, como el desayuno o la comida. Así mismo, no es un sustituto de la leche materna, debe consumirse como parte de una alimentación balanceada que incluya alimentos de todos los grupos, en la cantidad, calidad y condiciones adecuadas.

“La única forma en que ocasione obesidad es si se consume como único alimento durante todo el día. No hay evidencia ni ningún estudio que permita encontrar una relación causal entre la Bienestarina y la obesidad”, finaliza la experta.

