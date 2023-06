¡Ojo! Hallan por qué beber poco licor mejoraría salud cardiaca

En relación al alcohol, se ha hablado mucho, especialmente desde el punto de vista científico. No obstante, a medida que la tecnología avanza, vamos descubriendo nuevas piezas del rompecabezas que nos podrían ayudar a comprender una de las relaciones más conflictivas que tiene el ser humano. Lea: ¿Cuántos tragos hacen que una persona sea alcohólica? Panorama en Cartagena

En el pasado, diversas investigaciones han demostrado que un consumo de alcohol leve a moderado (una copa al día para las mujeres y entre una y dos copas al día para los hombres) puede ser beneficioso para la salud cardiovascular. Ahora, sin embargo, un nuevo estudio liderado por investigadores del Hospital General de Massachusetts podría arrojar luz finalmente sobre el porqué de este fenómeno.

Alcohol: disminución de la señalización del estrés en el cerebro

Según este reciente estudio, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, se ha descubierto que el consumo de alcohol en cantidades moderadas a lo largo del tiempo puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, ya que disminuye la señalización del estrés en el cerebro a largo plazo. No obstante, los científicos enfatizan que es importante tener en cuenta los numerosos efectos perjudiciales del alcohol y no ignorar los otros peligros asociados a su consumo.

“No abogamos por el consumo de alcohol para reducir el riesgo de infarto de miocardio o ictus debido a otros efectos preocupantes del alcohol sobre la salud”, afirmó el autor principal y cardiólogo Ahmed kol, MD, codirector del Centro de Investigación de Imágenes Cardiovasculares del Hospital General de Massachusetts.

“Queríamos entender cómo el consumo de alcohol de ligero a moderado reduce las enfermedades cardiovasculares, como han demostrado otros múltiples estudios. Y si encontráramos el mecanismo, el objetivo sería hallar otros enfoques que pudieran replicar o inducir los efectos cardiacos protectores del alcohol sin los impactos adversos de éste”, agregó.