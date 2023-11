¿Orinas de pie en los baños públicos? Ojo, puede ser contraproducente

¿A quién no le da asco entrar a un baño público y que esté sucio? Ese es uno de los momentos más incómodos que atravesamos las mujeres, al no tener la facilidad que tienen los hombres de orinar de pie... Sin embargo, ¡la gran mayoría lo hacemos! Nos ingeniamos la forma de hacer esa necesidad de pie, con tal de no sentarnos en un inodoro público. Lea: Esto es lo que pasa cuando aguantas las ganas de orinar

Lo que no todas sabemos es que orinar de pie es contraproducente para las mujeres en muchos aspectos y que la sugerencia de los profesionales de la salud es siempre hacerlo sentadas.

Pilas con los meniscos

No solo nuestro piso pélvico sufre cuando hacemos mil maniobras en un baño público para orinar en cuclillas, sino que también hay otras partes para las que no es tan positivo. Por ejemplo, se tiene un alto riesgo de romper los meniscos, que son ese “cartílago gomoso y duro en forma de C que actúa como amortiguador entre la tibia y el fémur”, según explica Mayo Clinic.