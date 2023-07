Pueden ser mortales: estos son los daños que causan las hepatitis B y C

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha establecido el objetivo global de eliminar la hepatitis viral como un problema de salud pública para 2030, cada año se registran más de 1 millón de muertes relacionadas con la hepatitis y una nueva infección crónica cada 10 segundos. De mayor preocupación son las hepatitis B y C transmitidas por la sangre, que juntas son la causa más común de cirrosis hepática, cáncer de hígado y muertes relacionadas con la hepatitis viral.

La hepatitis B y C comparten varias características similares, pero también tienen diferencias importantes.

La hepatitis B y C comparten varias características similares, pero también tienen diferencias importantes.

El médico y profesor de medicina William Carey, jefe interino de la Sección de Hepatología de Cleveland Clinic, precisa que “en cuanto a similitudes, ambos virus son sigilosos, lo que significa que la mayoría de las veces no hay síntomas en el momento de la infección. Esto es especialmente cierto en el caso de la hepatitis C”. Lea: OMS: hepatitis infantil de origen desconocido supera los mil casos

El experto destaca que “una diferencia importante entre la hepatitis B y C es que hay una vacuna altamente efectiva para prevenir la hepatitis B y ninguna para la hepatitis C. Además, la hepatitis C puede ser completamente curada, mientras que el virus de la hepatitis B solo puede ser suprimido. La supresión de la hepatitis B es suficiente para prevenir un mayor daño hepático o la transmisión a otras personas, pero como el virus permanece latente en las células del hígado, puede reactivarse bajo ciertas condiciones, como al tomar algunos medicamentos que debilitan partes del sistema inmunológico”.