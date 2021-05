¿Qué está contraindicado para controlar el asma?

El asma es una enfermedad asociada a la inflamación crónica de las vías respiratorias, lo cual dificulta la respiración. Si bien el asma es una enfermedad crónica, la mayoría de las personas pueden controlar eficazmente su afección con medicamentos.

El doctor Manuel Pacheco, médico internista, neumólogo y coordinador del Comité Antitabaco de la Asociación de Neumología, explica que la enfermedad es cada vez más subvalorada o se le da menor importancia. “Esta es una enfermedad que requiere ser atendida con todas las precauciones, porque se puede acompañar de desenlaces graves, incluyendo la muerte”, explica. El experto añade:

¿Por qué se debe conocer la enfermedad?

- Los pacientes deben tener un adecuado control de su enfermedad y seguir las recomendaciones del equipo de salud, ya que si no entendemos bien la enfermedad y no la conocemos, podemos estar viendo más casos de crisis de asma, exacerbaciones graves que lleven a los pacientes a hospitalizarse, inclusive en ocasiones en cuidados intensivos, y lamentablemente, como lo dije, la muerte. Entonces, por eso es necesario educarse en cuanto a esta enfermedad.

¿Cómo llevar un estilo de vida saludable sin dejar de lado el ejercicio?

- Es muy importante mantener un estilo de vida saludable. Digamos que esto no aplica solo para el asma, sino para todas las situaciones de salud. ¿Cómo poderlo llevar? Realmente, se requiere de un poco de disciplina, pero no es una circunstancia difícil.

En primera instancia, cuando hablamos de vida saludable se incluye tratar de disminuir el estrés y la ansiedad de las circunstancias. Tratar de manejar las situaciones de una forma más tranquila. Incluye tener una dieta balanceada, de acuerdo a las necesidades individuales.

Un buen consumo de frutas, verduras y líquidos es muy importante. Disminuir los productos procesados o azucarados.

Un elemento fundamental en la vida saludable es no fumar y debemos insistir en que las personas no fumen y ayudar a las personas fumadoras a que acudan a sus servicios de salud para que tengan la asesoría necesaria para el cuidado del cigarrillo.

Entonces, partimos de dieta, de controlar estrés. Partimos de no fumar, un consumo bajo del alcohol y el ejercicio. Con esos cinco elementos complementamos lo que llamaríamos un estilo de vida saludable, que aplica para los pacientes con asma, pero también para las personas en situación general.

¿Cuáles son los hábitos contraindicados?

- Los hábitos contraindicados en el asma son varios.

Principalmente, los que corresponden a exposición a elementos irritantes, lo mismo que la exposición al humo del cigarrillo o al vapor de estos nuevos dispositivos, vapeadores electrónicos, eso no se recomienda. Está contraindicado.

De alguna forma pudiéramos decir que, contrario a la pregunta anterior, todo aquello que implica un estilo de vida no saludable no es recomendado, porque cuando empezamos a realizar las acciones adversas (no guardamos dieta, tenemos un consumo exagerado de alcohol y no hacemos ejercicio) empiezan a aparecer mayores complicaciones y también en los pacientes con asma.

El mal control del peso, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso, se acompañan de peor control del asma. Así que todas esas medidas que lleven a un mal cuidado de la salud pudiéramos decir que están contraindicadas en la salud en general y, por supuesto, en el paciente asmático ya que los pone en peor control de su enfermedad y los expone a más crisis y visitas a urgencias y hospitalizaciones.