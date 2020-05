¿Qué hace a los pacientes con alzhéimer más vulnerables al COVID-19?

1. “Lo más probable es que la demencia no incremente el riesgo de (complicarse por el) COVID-19; no obstante, los comportamientos relacionados con la demencia, la edad y las afecciones de salud comunes que a menudo acompañan a la demencia sí pueden aumentar el riesgo”, explica Diana Gómez. En las palabras del doctor Francisco Barrios Ayola: “Los pacientes con Enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas suelen ser pacientes de edades avanzadas y con múltiples comorbilidades, lo que los convierte en una población susceptible a complicaciones”.

Cincuenta de las 61 personas que habían fallecido por COVID-19 en Cartagena, hasta ayer, padecían alguna enfermedad crónica. Las principales fueron la hipertensión, la diabetes y las patologías cardiacas, pero en esa lista también figura una enfermedad mental: el alzhéimer. ¿Tiene algo que ver este trastorno en sí con ser más vulnerables o no ante el nuevo virus?

“Hasta el momento no se ha encontrado una relación directa entre la infección por COVID-19 y el riesgo de muerte en pacientes con Enfermedad de Alzheimer”: Francisco Barrios Ayola, psiquiatra

¿Cómo cambia la situación cuando el paciente es también paciente psiquiátrico o padece ya trastornos mentales?

-Diana Gómez: Cambia muchísimo, imaginemos el escenario, solo con la pandemia, es decir, sin que necesariamente hayan sido diagnosticados con COVID-19. Son pacientes que llevan probablemente muchos años aprendiendo a lidiar por ejemplo con un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), o con otro tipo de trastorno de ansiedad, o con sintomatología depresiva, etc. No es para nada difícil imaginar cómo los cuidados, ejemplo, lavado de manos, no salir de casa, distancia social, entre otros, pueden exacerbar la sintomatología que ya tienen, y/o reactivar síntomas o problemas que se pensaban superados. Solo por poner un ejemplo, pensemos en ese paciente, que, tras un largo proceso de terapia cognitivo-conductual, que incluyó reestructuración cognitiva, consiguió dejar de lavarse las manos de manera obsesiva por “miedo a contaminarse”, y que justo ahora lo que le indican es que debe hacerlo como prevención. ¿Cómo creen que se sentirán ante esta situación?

-Francisco Barrios Ayola: Los pacientes con trastornos mentales se ven impactados negativamente por los efectos psicológicos del COVID-19, tal como es el caso de los pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, que son susceptibles a la saturación de información de todos los medios, aumentando los niveles de ansiedad y la incertidumbre que rodea el resultado final.

Los pacientes con esquizofrenia, por otro lado, tienen no solo el riesgo de padecer de COVID-19 sino también de otras enfermedades crónicas que ayudan a ensombrecer aún más su pronóstico. Debido al compromiso cognitivo del paciente con esquizofrenia, que le impiden tener un juicio adecuado de realidad, tienen la tendencia de no acatar las medidas o prescripciones impartidas por el gobierno para evitar la propagación de la enfermedad.