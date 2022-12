¿Qué pasa si estornudo con los ojos abiertos?

¿Qué pasa cuando se estornuda con los ojos abiertos?

Lo usual es que las personas estornuden con los ojos cerrados, esto se debe a que los estornudos son un reflejo que conlleva a cerrar los ojos. Esto sucede tan rápido que las personas no tienen el control para decidir cuál será la reacción de su cara a la hora de hacerlo. Lea: 5 remedios caseros para el resfriado

Esto no quiere decir que no hay personas que pueden lograrlo. De hecho, algunos consiguen hacerlo y esto puede deberse a un fallo nervioso de alguna de las venas que conecta el cerebro y los párpados.

Un estudio realizado la University College London concluyó que, a pesar de que sea complicado, las personas pueden estornudar con los ojos abiertos o cerrados si acostumbran al cerebro a que lo haga. Lea también: ¿La miel sí es efectiva para la tos?, esto dicen los expertos

David Huston especialista en alergias, del Texas A&M College of Medicine Houston, explica que, estornudar con los ojos abiertos no es recomendable porque “el cuerpo trabaja para eliminar las vías respiratorias estornudando, cuando detecta partículas irritantes en la nariz. Al cerrar automáticamente los párpados cuando se produce un estornudo, se puede evitar que más irritantes entren y agraven los ojos”.