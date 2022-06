¿Qué pasa si usas el tapabocas y los demás no? Esto dicen los expertos

Brevemente, la respuesta es: sí, es mejor usarlas. Las mascarillas, barbijos, o tapabocas, son efectivos para reducir el riesgo de contraer COVID, incluso si todos a su alrededor están con la cara descubierta. Pero esa efectividad varía dependiendo deltipo de máscaraque use y de cómo la use.

Los investigadores del Max Planck encontraron que el nivel de protección de una mascarilla depende de qué tan bien ajustada se use. Si no está bien ajustada, de modo que cree un espacio sellado alrededor de la nariz y la boca, no funcionará tan bien.

La gente y el relajamiento de medidas anticovid

En un supermercado en el pequeño pueblo de Mörlenbach, en los alrededores de Heidelberg, Alemania, DW pudo constatar que solo unas pocas personas no estaban usando mascarillas.

Cuando se les preguntó por qué decidieron no usarlas, algunos dijeron que simplemente estaban felices de que se hubiera levantado el mandato. Otros dijeron que les parecían incómodas, y algunos, que les costaba respirar con ellas. Lea también: ¿Adiós al uso del tapabocas en los salones de clases es una medida apresurada?

Un comprador con mascarilla dijo que basaba su decisión en el número de casos actuales de COVID-19: “Quiero protegerme y quiero esperar un poco a ver qué pasa con el número de infecciones”, dijo a DW. “Si no aumentan demasiado, probablemente deje de usar mascarilla. La uso ahora también porque en el trabajo hubo algunas infecciones.”

Al preguntársele qué pensaba sobre el levantamiento de las medidas, dijo que debería depender de cada quien si se usa o no mascarilla: “Creo que llegamos a un punto en el que no te pueden obligar a usar mascarillas”, especificó. “Así que los que quieran usarlas pueden usarlas, y los que no, ya no tienen que hacerlo”.