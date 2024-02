¿Quiere desengancharse del azúcar? Experta comparte 3 consejos

“Cualquier tipo de azúcar añadido es el que debe estar en el foco de nuestra preocupación y la preocupación es que la persona que escucha esa palabra o la lee entiende que implica la acción de añadir proactivamente algo. Lo que pasa es que no es la realidad. Muchas veces son productos que o no son dulces o no sabemos identificar el azúcar que contiene”, asegura la experta.

Desengancharse del azúcar puede requerir de fuerza de voluntad pero no es imposible. Para ayudarnos a conseguir este objetivo, la profesora de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Diana Díaz Rizzolo, compartió algunos consejos para empezar por diferenciar el azúcar bueno del que no lo es.

La experta dice esto porque “muchas veces perpetuamos una conducta o un estilo de alimentación en el que no hemos reparado”.

3. No disfraces un alimento con azúcar

La experta aconseja además evitar disfrazar con azúcar un alimento que no nos gusta.

“Si yo necesito añadirle azúcar a las fresas o a la naranja para poder comérmela es que igual no me gustan esas frutas. Entonces deja de consumir un producto que no te gusta su sabor natural, porque primero de todo, recordemos que no existe ningún alimento que por sí solo sea indispensable”, recalca.

Es decir, podemos dejar de consumir un alimento y no nos va pasar absolutamente nada. “Si dejamos de consumir un grupo de alimentos ya será otro problema”, añade.

También destaca la importancia de perpetuar los buenos hábitos en casa, sobre todo de cara a los más pequeños, de forma que aprendan las buenas costumbres alimentarias.