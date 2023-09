Quítale la máscara: ¿cómo sé si padezco depresión? Un experto responde

Con mucha frecuencia la depresión se manifiesta mediante síntomas físicos que no dejan ver los síntomas psicológicos”.

Alex González Grau, psiquiatra y psicoterapeuta.

Ante todos estos síntomas, el especialista concluye: “la depresión puede manifestarse de muchas maneras, lo que causa confusión tanto para el paciente como para el clínico. Con mucha frecuencia los síntomas predominantes en un individuo deprimido son físicos, lo que se conoce como depresión enmascarada, ya que resulta difícil ver los síntomas clásicos de la depresión a través de las manifestaciones corporales”. Lea: Juanes no es el único: estos famosos también han hablado de su depresión

El psiquiatra aclara que es creencia generalizada que está deprimido aquel que no puede levantarse de la cama o quien está al borde del suicidio.

Además, que una persona afectada por depresión puede creer que es “normal” haber perdido el ánimo o el interés por las cosas que antes disfrutaba.

“Puede, incluso, llegar a confundirlo con “madurez. Son muchas las personas que se acostumbran a vivir aburridas, malgeniadas, cansadas, agotadas, presas de la rutina. O se acostumbran a no dormir bien, a no disfrutar la comida, a la pérdida del deseo sexual. Con frecuencia los cuadros depresivos se instalan paulatinamente, lo que hace que el afectado no se percate de los cambios que está sufriendo”.