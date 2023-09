Aversión sexual: ¿por qué no me gusta el sexo?

Has navegado por internet buscando respuestas, sintiéndote quizá un poco fuera de lo común, y te preguntas: ¿por qué no me gusta el sexo? No estás solo en esta inquietud, y la respuesta podría ser más compleja de lo que crees. A medida que sigas leyendo, descubrirás las razones detrás de este sentimiento. A veces, ser diferente es una construcción social o ligada a los ambientes a los que pertenecimos. Lea aquí: Trastornos mentales más comunes en persona: ¿tienes uno?

La aversión sexual es un fenómeno más común de lo que crees. Afecta tanto a hombres como a mujeres, y puede manifestarse de diversas maneras: desde una ligera inapetencia hasta una profunda repulsión. Pero, ¿cuáles son sus causas?