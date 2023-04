¡Sí se puede! Tips para recuperar tu cuerpo después del parto

- Paciencia : “Tu cuerpo acaba de pasar por un maratón. Fue un camino de nueve meses o más, no quieras en un mes regresar a tu cuerpo pre -embarazo”, dice la experta. Rubio recomienda arrancar con un programa de ejercicio especializado que ayude a fortalecer tu transverso abdominal y piso pélvico y te vaya guiando poco a poco para avanzar.

Recuperar su estado físico anterior a la gestación es el deseo de muchas mujeres. Y es que la etapa del posparto implica no sólo un proceso de aceptación de un cuerpo distinto sino también la necesidad de trabajar para mantener un buen estado de salud. Lea: Estudio: si planeas tu embarazo tienes menos chance de padecer de ansiedad

- No tienes que hacerlo “perfecto”. Tu tiempo ya no es 100% tuyo y no siempre tenemos una hora para hacer ejercicio ni la energía para lograrlo. Por eso, la experta te propone activarte de 10 a 15 minutos por 2 o 3 días a la semana. “Si de ahí sientes que puedes un poco más, ve aumentando gradualmente”, agregó.

- No te compares: Cada quien tiene su proceso, su cuerpo y su camino. “Concéntrate en el tuyo y se feliz en cada etapa. Haz algo por ti cada día. Algo que te encante y te llene de energía positiva. Ya sea leer, meditar, salir a cambiar, platicar con alguien o cocinar pero busca un espacio en tu día para ti. Si tú estás bien, podrás dar lo mejor de ti a los demás”, puntualiza.