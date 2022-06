Síntomas de la hepatitis aguda de origen desconocido

El director de Vigilancia en Salud Pública y Análisis de Riesgo del INS, Franklyn Prieto, afirmó que hasta ahora en los casos identificados a nivel mundial no hay nexo epidemiológico entre los niños, ni con otras personas. Por lo tanto, la hepatitis aguda de origen desconocido no se trata de una enfermedad contagiosa o que se transmita de persona a persona. Lea aquí: Colombia detecta primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido

La OMS no recomienda vacunaciones masivas contra la viruela del mono

Además, de lo explicado por el especialista, llama la atención que los casos de esta hepatitis grave de origen desconocido también puede estar relacionado con infección previa por el virus del Covid-19 o con niños no vacunados contra el Covid-91.

“La recomendación es no dejar de vacunar a los niños contra el Covid-19. La evidencia no ha demostrado que la vacuna es el factor que conduce a la presentación de la enfermedad porque, entre otras, la mayoría de los niños que han presentado este tipo de Hepatitis no han sido vacunados”, dijo Prieto. Le puede interesar: EEUU y Canadá vinculan casos de hepatitis con fresas

Cabe señalar que en la mayoría de los casos en los niños la enfermedad dura entre cinco a seis semanas y puede generar cuadros clínicos como vómito, diarrea, fiebre y enzimas hepáticas elevadas. En los casos graves de la enfermedad es necesario el trasplante de hígado.

A nivel mundial, de los 650 casos reportados por la Organización Mundial de la Salud, en 38 casos se ha requerido el trasplante de hígado y se han registrado nueve muertes. Los países con más casos positivos son Reino Unido, con 222 casos y Estados Unidos con 216 casos.