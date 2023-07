¿Sufres por alguna fobia?: existen más de 470 tipos y sí tienen cura

La mala noticia es que la mayoría de las personas que tienen fobia no consultan”.

Alex González Grau, psiquiatra y psicoterapeuta.

La segunda “es el temor a estar en lugares en los que la huida o el escape puede ser difícil o embarazoso en caso de que nos encontremos padeciendo un ataque de pánico, un infarto, una diarrea, o cualquier otro tipo de situación. Entonces, estas personas evitan los sitios congestionados, como pueden ser el transporte público y los estadios, entre otros”, señala el psiquiatra.

Hay cura

Las fobias comienzan en la niñez o a los ventitantos años y, aunque es una buena noticia que tienen tratamiento y muy buen pronóstico, la mala noticia es que la mayoría de las personas que las tienen no consultan. “Y no consultan por dos motivos: el primero, porque les da vergüenza; y el segundo, porque no saben que esto tiene cura”, advierte González Grau.

Destaca que “una persona con una fobia que reciba un tratamiento conductual va a mejorar en la gran mayoría de los casos. Es un trabajo que se hace con base en tareas que le asigna el terapeuta. O sea, que ni siquiera debe ir frecuentemente a consulta, ni son tratamientos muy largos”. Así, en cuestión de meses, o semanas, una fobia puede verse corregida.