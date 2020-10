Tapabocas, más indispensable de lo que imaginas

Tú, que te lavas las manos constantemente, guardas la distancia física mínima recomendada y evitas los lugares cerrados y mal ventilados; tú, que usas el tapabocas de forma correcta, no solo estás reduciendo al máximo las probabilidades de contagiarte del nuevo coronavirus y, a su vez, de infectar a otros: usar el barbijo bien contribuirá –si llegases a contagiarte– a disminuir la posibilidad de padecer COVID-19 severo.

Tapabocas y severidad de la enfermedad

Fabián Cardona asegura que quienes usan correctamente el tapabocas y mantienen los protocolos de bioseguridad tendrían menos probabilidades de enfermar gravemente de COVID-19 y se fundamenta, en parte, en un artículo titulado ‘Mascarilla facial para COVID-19: potencial de ‘variación’ mientras esperamos una vacuna’ y publicado recientemente en The New England Journal of Medicine por los doctores Mónica Gandhi y George W. Rutherford.

“A medida que el SARS-CoV-2 continúa su propagación global, es posible que uno de los pilares del control de la pandemia de la COVID-19 sea el enmascaramiento facial universal. Podría ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas”, destacan los investigadores.