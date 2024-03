Tiene más de 200 tipos de cáncer en la piel por no protegerse del sol

De ahí hasta la fecha, los médicos le han detectado más de 200 tipos de cáncer y ha pasado por mucho tratamientos dolorosos. De hecho, perdió la visibilidad en uno de sus ojos.

“El cáncer se metió en el hueso y tuvieron que sacarme el cráneo y ponerme una placa de titanio. Desafortunadamente, tuve una infección entre la placa y el cerebro, y tuve que volver a retirarla. Pero debido al alto riesgo de abrirme... o sangrar en el cerebro y cosas así, han decidido que no me lo van a volver a poner”, explicó al medio ABC. Le puede interesar: ¡Pilas! Trabajar al sol causa una de cada tres muertes por carcinoma

EL hombre reconoció que, durante sus años como salvavidas voluntario, nunca usó filtro solar, y con pesar aceptó que su apariencia es “el resultado de eso”. Raaschou vive con su esposa e hijos en Victoria, Australia, y explicó que recibió radiación en todas las zonas de la cabeza y los brazos durante mucho tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, se mantiene positivo porque cree que no aparecerá más el cáncer.

A pesar de las dificultades, el hombre tiene la esperanza de salir invicto. “Todo es un día a la vez, un pie delante del otro. Si no puedes arreglarlo tú mismo, no sirve de nada preocuparte porque te enfermarás, y me niego a hacerlo”, expresó.