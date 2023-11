Video: ¡Extraordinario! El niño con Síndrome de Rubinstein-Taybi

Al fin le mostraron a su hijo y empezó a llorar y a patalear, y a seguir llorando histérica e inconsolable. A cuestionarse por qué a ella, qué daño había hecho para merecer un niño así. Andrés Felipe Ortega Banquez llegó al mundo con el Síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT), un trastorno genético que se caracteriza por una estatura baja, pulgares y dedos gordos anchos, ciertos rasgos en la cara, además de dificultades de aprendizaje y desarrollo. Puede ser causado por una mutación en el gen CREBBP o en el gen EP300, o como el resultado de una pequeña pérdida de material genético del cromosoma 16, explica el Centro de Información de Enfermedades Genéticas y Raras de los EE. UU., que agrega que en algunos casos se desconoce la causa. No tiene cura. El tratamiento es sintomático y de apoyo. Lea: ¡Nació sin huesos! El extraño caso de una niña salvada por un experimento

Un genetista, que estudió el caso de Andrés, le explicó a la confundida madre que los genes de su pequeño se alteraron durante el octavo mes de embarazo, dando origen a múltiples malformaciones. A los 46 días de nacido -mismos días de estar hospitalizado- una doctora le dijo a Beyby: “por qué te desgastas la vida en ir y venir si él va a ser un vegetal, no va a caminar, no se va a sentar y te vas a esclavizar a una vida que no mereces. Si quieres déjalo aquí y te vas”. Pero ella, a pesar de la depresión que la absorbió desde el 16 de septiembre de 2011, día del nacimiento de Andrés, se negó a abandonarlo a su suerte y se aferró a su fe en Dios. Siguió yendo diario al hospital, aunque pocas veces fue capaz de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos. Era el padre del niño quien entraba y le daba amor y calor como bebé canguro.