Accidente frente a Bomba del Gallo: Miraira era médica y madre de 2 niñas

Médica egresada de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, bachiller de la Ciudad Escolar Comfenalco, casada y madre de dos niñas. Esa era Miraira del Carmen Meléndez Marciglia, una de las dos víctimas mortales que dejó el terrible accidente que ocurrió en la tarde del lunes frente a la Bomba del Gallo, en Cartagena.

La joven iba de pasajera en la moto que conducía Luis Enrique Alcázar Castillo, de 50 años y quien, según su familia, laboraba como mototaxista. Él y Miraira son dos de los siete ocupantes de motos que perdieron la vida en accidentes de tránsito que ocurrieron en menos de 24 horas en esta ciudad y en los municipios de Turbana, Clemencia y Turbaco. Cinco de las víctimas eran conductores y dos los parrilleros. Le puede interesar: Bomba del Gallo: identifican a las dos víctimas de accidente de tránsito

Allegados de la médica aseguran que residía en el barrio Luis Carlos Galán y trabajaba en dos centros asistenciales, en Olaya Herrera y El Pozón. A las 4 de la tarde de ayer, asegura un hermano, Miraira salió del trabajo para encontrarse con su mamá y sus dos pequeñas hijas en la Bomba del Gallo. A las niñas las iban a llevar a una cita odontológica.

“Ella no era de subirse en moto, y cuando lo hacía era muy precavida. Siempre le decía al mototaxista que no fuera duro y que no se volara los semáforos”, comentó el hermano de la médica esta mañana en las afueras de Medicina Legal, en Zaragocilla, antes de adelantar las diligencias para retirar su cuerpo.