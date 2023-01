Alarmante: homicidios en Cartagena aumentaron un 60 % en el 2022

Yordi Andrés Pinedo Jiménez y Miguel Martínez Mercado son solo dos de las 17 personas que murieron a manos de sicarios en el último mes del año. El primero, que se dedicaba al mototaxismo, fue baleado en la Avenida del Consulado en el barrio Escallón Villa, a las 2 de la tarde del 1 de diciembre. A ‘Miguelito’ lo asesinaron en la noche del mismo día, cuando llegaba a su negocio de comidas en el barrio San Fernando.

Aunque los sicariatos no tienen relación, sus familias, que no se conocían, llegaron a la conclusión de que fueron cometidos por el mismo hombre, al analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron los dos crímenes, en los distintos sectores. La Policía no confirmó esa información.

Zona de guerra

Diciembre de 2021 resultó ser el mes más violento de ese año, en que se cometieron 225 asesinatos. Fue en esa época que comenzó una guerra en las calles de Cartagena por el control de las rentas criminales. En 2022, esa disputa se desató y desangró la ciudad.