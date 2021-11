Así va la búsqueda de mujer que habría escapado del HUC

La oficina de comunicación del Hospital Universitario manifestó a El Universal que mientras los pacientes tengan la voluntad de irse y esté todo en orden para ello, podrán hacerlo. “No podemos retenerlos”, precisó. Además señaló que al no ser un hospital psiquiátrico, los mecanismos para la permanencia de las personas, incluso en contra de su voluntad, son distintas”.

Crixa fue ingresada al HUC el mismo día que llegó a la ciudad (26 de octubre), cuando sufrió una crisis en la Terminal de Transportes. La mujer que la recibió pidió ayuda a policías para llevarla al hospital, donde estuvo en observación durante dos días. “El 29 en la mañana nos llaman y dicen que mi hermana se había escapado el 28 a las 3 de la tarde, que nadie vio y que las cámaras de seguridad no funcionan, por lo que no tienen registro”, contó Hernández, que dejó el caso en manos de la Fiscalía.

Así lo manifestó su hermana Marisol Hernández, que llegó desde Cali para agilizar la búsqueda de la mujer, de 34 años, que padece de esquizofrenia socio afectiva. “Han llamado y dicen que la han visto por esa zona”, pero aún no la encuentran. Lea aquí: Sigue la búsqueda de mujer desaparecida que habría escapado del HUC

En cuanto al ingreso de la mujer a sus instalaciones, el área de comunicaciones dio a conocer que no lo hicieron de manera formal, que no tenían ningún número de contacto y que no tienen registro de visitas. “Ingresó sola”, es como lo precisan.

La hermana de Crixa, sin embargo, ha manifestado en varias ocasiones que la mujer encargada del cuidado de su hermana fue quien la llevó al centro asistencial y que los dos días siguientes llegó a llevarle ropa, habló con médicos y dio su número para que la contactaran en cualquier momento. Le interesa: Salió el 30 de septiembre de su casa en Ceballos y no saben nada de él

Ahora lo que quiere la familia de Crixa es que su paradero sea revelado lo más pronto, que quien la haya visto o sepa dónde está se comunique a la línea 122 de la Fiscalía o a los números 315 471 9789 y 312 628 0639.