Caso Chochó: Coronel Núñez pidió perdón por masacre de los tres jóvenes

En una acción calificada como un acto de gallardía por varias de las partes participantes en dicha audiencia, Benjamín Darío Núñez Jaramillo dijo que ha estado angustiado desde el primer momento y todo el proceso investigativo.

“El contexto que se vivía en esos momentos en la región, la confusión en el procedimiento y la comunicación nos llevaron a tomar malas decisiones”, fue la segunda de las frases expresadas por el principal acusado en el caso de la llamada “masacre de La Garita”.

Benjamín Darío dijo además que él y sus compañeros (los otros policías investigados) sienten la muerte de estos jóvenes, las cuales no pueden resarcir, ni con prisión, ni con dinero, porque fueron seres humanos y queridos por sus familias.

“Este instante lo ha permitido Dios para poder manifestarles a los familiares que yo no los conocía, no sabía quiénes eran, no tenía enemistad con ellos, y por cosas de la vida tomé una mala decisión que provocó esta tragedia”, enfatizó.

Núñez Jaramillo pidió perdón a sus padres, amigos, compañeros y a la sociedad en general, pero antes expresó a los familiares de las víctimas lo siguiente y rompió a llorar: “Tenemos tres ángeles que ahora están en el cielo, por favor perdónenme lo que yo hice”.