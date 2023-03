“Creemos que la tienen encerrada”: Alexandrith cumple 2 años desaparecida

Desde el 19 de marzo del 2021 la vida le cambió a Alexander Sarmiento y María Arroyo: su hija Alexandrith, de 15 años, desapareció y desde entonces no tienen una sola pista de su paradero. Lea aquí: Comunidad de Bayunca realiza mural en homenaje a Alexandrith

Podríamos decir que la justicia llegó en este caso y que las investigaciones avanzaron de buena manera; sin embargo, sobre la chica, que ahora tiene 17 años, no hay rastro. El sentenciado dijo que la joven habría entrado al mar y posiblemente se ahogó, pero esa versión nunca ha sido confirmada por las autoridades. Lea también: “No me conformo con la condena, quiero que confiese”: padre de Alexandrith

La Fiscalía también contó en el reciente informe que unas cámaras de seguridad ubicadas en la entrada a la playa captaron el momento en que Alexandrith y Wayner entraron a la zona, pero no evidencia el momento en que ella salió. La joven tenía un celular, pero ese día lo dejó en su casa.

A las 5 de la tarde Wayner regresó a Bayunca solo y le informó a varias personas que Alexandrith había ido con él a Punta Canoa y que, mientras él fue a una tienda a comprar agua, ella dejó las chanclas en la orilla de la playa y se metió al mar para no salir más. No se acercó directamente a los padres.

Hoy, dos años después, el misterio sigue. Su familia la sigue buscando. “Yo pienso que puede estar encerrada en algún lugar y sé que la tía de la niña y Wayner conocen su parad. Lea aquí: Una llamada y una grabación: Así fue el día que desapareció Alexandrith

La familia de la menor pide a las autoridades que la sigan buscando. Contó que se contactaron con una fundación de Estados Unidos que busca a mujeres desaparecidas para que los ayuden.

“No vamos a parar hasta saber dónde está la niña. No hay una sola pista de su paradero, pero para mí ella está viva y espera que la encontremos. Yo he soñado con ella, siempre la veo en una isla y está sola. Necesitamos que Wayner hable a nosotros o a la Fiscalía, pero que nos diga qué hizo con mi hija. Él también tiene hijos, debería sentir nuestro dolor pero no, al igual que su mujer que también debe saber qué pasó”, contó el padre.