¡Desgarrador! Padre de Michel narró cómo halló desmembrado cuerpo de su hija

El progenitor explicó que “ese día le dejé los 2.000 pesos y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa, veo que los dejó encima del mesón; entonces ella dice ‘esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije ‘hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo, ‘bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”, señaló.

Pasaron las horas y el papá se quedó esperando a Michel Dayana, la menor de cinco hermanos. No volvió a la vivienda. Lea aquí: A ‘el Coco’ lo mató un sicario de 3 balazos frente a su mamá: estaba de visita

De inmediato alertó a algunos de sus vecinos en el barrio y le contó a las autoridades para que recurrieran a las grabaciones de las cámaras de seguridad en el barrio y así establecer a dónde pudo haber ido.

Y así fue como lograron establecer que la menor antes de llegar a la tienda pasó por la casa de una familia que encendía sus velitas, saludó, y siguió derecho, hasta que después se la ve ingresando al taller, de donde nunca más salió.