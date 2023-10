Desgarrador testimonio de uno de los condenados por el asesinato de Pecci

Es por eso, agregó Monsalve Londoño, que viajó a Cartagena acompañado de su mamá, Marisol Londoño. “Él (Correa) me manifestó que venía una persona extranjera que le debía un dinero, por lo que él le había comprado una mercancía, y él me dijo que si yo podía marcar a la persona, como se dice, campanear o marcación”, aseguró Cristian Monsalve. Le puede interesar: Andrea vestía a su hijo, de 4 años, cuando su pareja la mató de un balazo

“Entonces, yo, pues al tener tanta confianza con esa persona, él me dijo que viajáramos a Cartagena y como para ese mes de mayo era el Día de la Madre, él me manifestó que por qué no me llevaba a mi madre y podía aprovechar de darle ese regalo”.

Cristian Camilo Monsalve Londoño.

“Entonces, yo en la confianza que le tenía y él no me había sido claro lo que iba a suceder o lo que iba a pasar, yo acepté y llevé a mi mamá, porque yo, si él de un principio me hubiera dicho lo que iba a suceder, yo jamás me hubiera prestado para esto (sic)”, agregó Monsalve. El condenado también contó que, una vez cometido el crimen, salió con su mamá hacia Medellín y que uno de los pagos por 20 millones de pesos los habría recibido tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Trabajó para Correa

Para su declaración en el juicio contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, el hoy condenado Cristian Monsalve se conectó desde la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad El Barne, de Cómbita (Boyacá). Lea también: Karina quería ser policía: murió en un choque, 5 días después de jurar bandera En el interrogatorio relató que llevaba por varios años un vínculo de amistad con Francisco Correa y que, incluso, mantuvo una convivencia por un periodo de dos meses con el exmilitar y exmiembro de la banda criminal ‘Los Paisas’.

Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, procesada.

También dijo que conoció en 2009 a Ramón Emilio Pérez Hoyos, hermano de Andrés Felipe, esposo de Margareth Chacón. “Lo vi como una figura parental para mí ( a Correa). Con él trabajaba como comerciante, vendiendo ropa, yo era el mensajero, el encargado de las entregas”, precisó “En la confianza que le tenía, y él no me había sido claro lo que iba a suceder o iba a pasar, yo acepté y llevé a mi mamá, porque si desde un principio me decía lo que iba a suceder, yo jamás me hubiera prestado para esto y menos hubiera llevado a mi mamá, para que no estuviera en esta situación”, agregó. Lea: Joven colombiana fue hallada muerta en un sótano: su pareja no aparece

Cristian señaló que él y su madre llegaron a encontrarse con Correa en Cartagena, donde estuvieron “vacacionando” para el 7 u 8 de mayo, ocasión en que el exmilitar le indicaba de manera constante que debía encontrar “a la persona que le debía dinero”.

“Francisco Luis llegó a ubicarlo y me dijo por qué no ingreso yo al hotel de Decamerón de Barú con mi mamá para ubicar a la persona y así él llegaría a cobrar su respectivo dinero. Yo inconscientemente, sin saber los planes que tenía, hice la marcación, le di la ubicación exacta del doctor Pecci.

Marcelo Pecci fue asesinado frente a su esposa en la mañana del 10 de mayo de 2022.

“Contados los minutos de haberle dicho la marcación a Luis Correa, llegaron los muchachos en un jet ski, atentaron y le quitaron la vida, y yo la verdad no me esperaba eso”, refirió, con la voz quebrada, Monsalve Londoño.

“Es un drogadicto”

“No me consta que se haya reunido con otras personas en Cartagena. Él siempre me tenía muy aparte de sus cosas, era muy esquivo. Lea: Caen 2 mujeres y 3 hombres dedicados al hurto de celulares en Cartagena