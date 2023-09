Detalles del secuestro de pareja de adultos mayores: habla su familia

El secuestro de Héctor Julio Sánchez Sánchez y de Anayibe Pallares Viloria, con 47 años de casados, fue una experiencia difícil y traumatizante tanto para ellos como para sus familiares, que no pasaron un solo día sin llorar y rezar por su liberación, que finalmente se dio en la noche del domingo.

Héctor, de 77 años, y Anayibe, de 71, permanecieron en una zona montañosa, donde había árboles frondosos y una espesa vegetación. Estuvieron siempre custodiados por personas encapuchadas, que pocas veces les dirigían la palabra.

“Nosotros no sabemos si por la edad que ellos tienen no los encadenaron. Los secuestradores habrán pensado que ellos ya no tienen energías ni el cuerpo como para salir corriendo por esa zona, por lo que los dejaron sueltos”, confesó una familiar.

Sobre la alimentación, aseguró que a la pareja la alimentaron con plátano chocheco, arroz, pollo y pescado. Además, le dieron los medicamentos que necesitaba durante las primeras semanas de cautiverio.