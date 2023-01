Doble homicidio: la tragedia que viven 2 familias por una riña en Bayunca

La esposa del hoy difunto, que tenía 36 años, cuenta que ella vive una doble tragedia y no le quedará más que regresarse a su país de origen, pues su sustento aquí en Cartagena era Simón.

“Todo está en manos de las autoridades. Me duele también por la familia del otro muchacho fallecido, pues nadie quiere que ocurran estas cosas. Una madre queda sin su hijo, yo sin mi esposo, y mis cuatro hijos sin su papá”, dijo la mujer con las lágrimas.

“En realidad no se qué sucedió. Yo solo alcancé a verlo donde estaba peleando con un cuchillo en la mano; el otro muchacho también tenía uno”.

Añadió que momentos después fue que escuchó la supuesta versión de un robo, pero que de eso no hay nada claro. “En realidad desconozco qué ocurrió. No sé mi marido los conocía a ellos, ni sé por qué ambos se estaban atacando. La situación me duele mucho porque quedo sola y entiendo a la otra familia también”.

Qué hacían

La esposa de hoy fallecido indicó que solo tenían unos dos meses de estar viviendo en Bayunca, cerca de La Cordialidad, por donde sucedieron los hechos.

“Nosotros estábamos viviendo en Santa Rosa de Lima, pero por los problemas de agua que tienen allá, encontramos este arriendo acá y nos mudamos buscando algo mejor para los niños”.

El ciudadano venezolano era comerciante de manillas y de otros artículos y según su mujer no tenía problemas con nadie.