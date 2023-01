El drama de la madre de Natalia Buitrago: la modelo desapareció en Cartagena

“Y para cuándo se resuelve el caso de mi hija Natalia en Cartagena. Las cámaras no sirvieron”, ha comentado Claribel en otra publicación en Instagram que muestra los videos donde se observa a la pareja de la DJ Valentina transportando lo que parece ser su cuerpo en un carrito de mercado. Este caso ha conmocionado al país.

“Ya son 16 meses y cómo es posible que ahora la compañía telefónica nos diga que no aparece nada en el celular, ningún registro, si muchas veces hablamos con ella”, anota la angustiada madre, que ha recurrido a las redes sociales para buscar a Natalia. Le puedo sugerir: Natalia Buitrago y Laura Melissa: ¿Qué pasó con ellas en Cartagena?

“Mi hija sí estuvo con su esposo en Cartagena. Hay videos que así lo demuestran, ella estuvo con él en la Torre del Reloj”, precisa Claribel, quien pide que su caso sea resuelto con la misma rapidez y eficiencia como el de la Dj Valentina Trespalacios en Bogotá. Ella asegura que la Fiscalía no ha avanzado nada en el caso de su hija.

“El 17 me dice que se va a un paseo a las Islas del Rosario y que no va a demorar sino cuatro días. El 18 me habla para decirme que ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”, anota Claribel.

Para la madre de Natalia hay muchas situaciones y testimonios que no encajan en la misteriosa desaparición de su hija; y la mayoría de ellas de esas inconsistencias apuntan a quien era la pareja de Natalia.