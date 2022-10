Escondido entre una pila de hojas, lo encuentran muerto en Marialabaja

La identidad de esta persona no ha sido dada a conocer, pero en la comunidad se cree que es un corregimiento de Marialabaja.

¿Qué le pasó?

Sobre este caso en particular, tras consultar al Comando de Policía de Bolívar, se confirmó que efectivamente el homicidio ocurrió en esa zona rural. Cuando los uniformados llegaron al sitio de los hechos no encontraron el cuerpo de la persona asesinada, ya que los mismo familiares decidieron llevárselo y no permitieron que se realizaran los actos urgentes relacionados con el levantamiento del cuerpo.

Hasta ahora, la identidad de la víctima se desconoce, pero lo que se ha podido establecer es que tendría más de cinco impactos de bala, según información de personas que lograron ver el cuerpo y tenía orificios en la cabeza.

Rumores en Marialabaja dan cuenta de que el difunto sería oriundo de la vereda Los Bellos, jurisdicción del corregimiento de Retiro Nuevo o de Ñanguna, también en zona rural de este municipio de los Montes de María.

Miembros de la Sijín que quedaron a cargo de la investigación esperan adelantar las acciones correspondientes para iniciar las investigaciones del caso y dar con los homicidas.