Henry y Wilmer, los 2 amigos que murieron en accidente de moto, en Mamonal

“Hermano, me accidenté, estamos aquí tirados. Vengan por nosotros, casi me mato”. Esas fueron las últimas palabras de Henry Arias Quesedo y lo hizo por medio de una llamada telefónica a su hermano, cuando ya agonizaba en el pavimento del kilómetro 5 de Mamonal, cerca a Policarpa.

Los allegados a Wilmer dicen no conocer a Henry, pero afirman que él llamó a sus parientes para decirles lo que había ocurrido. “Supimos que el amigo de Wilmer alcanzó a llamar a su familia, pero minutos después murió en el sitio”, dijo el familiar.

“Esa noche experimenté ese tipo de dolor que sólo la perdida de un gran amigo, puede generar. Eras el tío universal, por lo menos así te decía yo. No lo sabías, pero eras el padrino de mi bebé. Gracias por tu paso en este mundo, gracias por el amor y la acogida que le diste a mi hermanito en tu familia, gracias por brindarme la oportunidad de tomarme unos tragos contigo y de cocinar junto a ti”, escribió una familiar en las redes de Henry.

La pareja sentimental de Henry expresó que “con certeza puedo decir que eres el amor de mi vida, gracias por todo y por tanto. Te escribo estás palabras con lágrimas y, aunque se que no las vas a leer, hacer esto me consuela un poco. De verdad que gracias mi more por enseñarme tanto y sobre todo gracias por regalarme un pedacito de ti que es Elías. Te deseo un buen viaje, descansa en paz mi cielo hermoso. Te amo”.

Las autoridades investigan lo ocurrido y entrevistan al conductor de la moto y la tractomula involucrada. Los vehículos fueron inmovilizados.