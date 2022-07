Iban por el sueño americano y se ahogaron en México: vivían en Los Campanos

José y Angie no tenían hijos y concentraron todas sus energías en progresar. “Querían un buen porvenir para su hogar” y pensaron que en la tierra del Tío Sam podían lograrlo.

El cuerpo de José permanece en una morgue de México y, según la familia, cobran 2 mil dólares repatriarlo. “Llamamos a la Embajada y no contestan, nadie nos ayuda y no tenemos ese dinero. Queremos que se pongan la mano en el corazón, él no merece estar en una fosa común”, dijo la familiar.