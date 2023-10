Identifican al joven que sicarios mataron a bala en Escallón Villa

Eran las 9:10 de la noche del viernes 20 de octubre y en Cartagena aún no se reponían de los tres asesinatos que hubo el día anterior, cuando los disparos volvieron a sonar en la ciudad y las balas hicieron estragos.

El Universal llegó al sitio de los hechos, preguntó a vecinos y transeúntes y nadie dio razón del hombre. “No sabemos quién era ese muchacho”, “Él no vivía por aquí”, decían en el barrio, mientras echaban arena a la sangre seca que había quedado de la noche de horror.

La Policía Metropolitana cercó el lugar y esa noche inició la recopilación de información para intentar esclarecer por qué esos delincuentes perpetraron el crimen. Lo primero que establecieron los uniformados es que la víctima, Jaime Céspedes Giraldo, no residía en el sector. Lea aquí: De dos balazos matan a un hombre en La Placita de Zaragocilla

El impacto y la muerte quedaron en ese sitio, en la calle 30 G, los vecinos se acercaron pero por el joven, de 23 años, no hubo algo que hacer. Las balas acabaron con su vida en el acto y su cuerpo quedó en ese callejón, al lado de un restaurante.

“Usted me la debe”: así le dijo a José Manuel y luego de dio ocho balazos

Jairo Manuel Vanegas Sierra, a quien cariñosamente llamaban ‘el Yuquita’, tenía 22 años, y estudiaba Producción Industrial en Unitecnar. Lea también: ‘El Yuquita’ era estudiante universitario y no tenía amenazas, dice familiar

“El acababa de salir de la casa. Al cabo de un rato nos dijeron que le habían disparado”, le contó su padre a El Universal un día después del hecho.

Agregó que nunca le conoció lío, ni problemas o amenazas. “Al contrario, yo siempre le decía que no se quedara en esas esquinas, por lo peligroso. Él me decía, ‘papi, si yo no le debo nada a nadie’”, recordó. Siga leyendo: Detalles del sicariato en una tienda en Los Alpes: una mujer lo citó