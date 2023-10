‘El Yuquita’ era estudiante universitario y no tenía amenazas, dice familiar

Lo que cuenta su padre, quien también se llama Jairo Vanegas, es que ese día su hijo había llegado de estudiar y como había estado lloviendo no salió a “rebuscarse” en su moto. Se había quedado durmiendo en su casa, en el barrio Zaragocilla.

Don Jairo dice no saber mayores detalles de ese lamentable suceso, y que está a la espera de que los investigadores a cargo del caso vayan aclarando qué pasó. “Hay una cámaras de seguridad que están en el sector, que esperamos sean de mucha ayuda. En realidad no sabemos qué pudo haber ocurrido”, dijo el padre.

El estudiante universitario murió en el acto, y su cuerpo quedó al lado de su moto. Mientras que la otra persona herida alcanzó a ser llevada al Hospital Universitario del Caribe, según se conoció. Lea aquí: Identifican al hombre que sicarios mataron en la Avenida Pedro de Heredia

Los familiares de Jairo llegaron de forma inmediata a donde ocurrieron los hechos. “El acababa de salir de la casa. Al cabo de un rato nos dijeron que le habían disparado”, indicó su padre mientras reclamaba su cuerpo en la morgue de Medicina Legal.

Agregó que nunca le conoció lío, ni problemas o amenazas. “Al contrario, yo siempre le decía que no se quedara en esas esquinas, por lo peligroso. Él me decía, papi, si yo no le debo nada a nadie”, recordó.