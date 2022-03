Imprudencia, posible causa de accidente en moto donde murió una mujer

Las autoridades serán las encargadas de determinar qué fue lo que ocurrió en un nuevo accidente de tránsito en el que murió una joven motociclista, frente a la Terminal de Transporte de Cartagena. Lea aquí: Mujer muere en accidente de tránsito en la Terminal de Transportes

El hecho sucedió en la mañana de hoy sábado siendo las 11 a.m. en la carretera de La Cordialidad. Al parecer la joven, a quien identifican como Geral Paola Magdaniel, que conducía una moto Yamaha BWS de placa BCU-99D, habría perdido el control de su vehículo y cayó sobre la vía. Un camión que venía detrás de ella, no alcanzó frenar y le pasó las llantas por encima.

Otras de las versiones que se dieron a conocer es que la mujer, que iba en sentido Terminal - El Pozón, iba detrás de un bus de Transcaribe y ella, al querer rebasarlo se golpeó y cayó al piso, con tan mala fortuna que el carro que venía detrás no tuvo tiempo de evitar arrollarla.

“Yo sentí un fuerte grito y enseguida un estropicio. Cuando me acerco a ver qué fue lo que ocurrió veo a la muchacha tirada en el suelo botando mucha sangre y su moto al lado”, dijo un testigo del suceso. Todo indica que la mujer, quien hasta el cierre de esta edición no había sido identificada, no portaba casco protector.

También se conoció, que, supuestamente, la joven habría intentado manejar en medio de dos vehículos. Se buscan cámaras de seguridad del sector para esclarecer el hecho.